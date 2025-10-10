O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) manteve a permissão para a Loteria Estadual (Lototins) explorar as apostas esportivas e máquinas de jogos no Tocantins. A decisão confirma uma liminar do desembargador Adolfo Amaro Mendes emitida em julho de 2025.\nAs modalidades tinham sido suspensas pela 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas em junho, atendendo a uma ação popular que apontou possíveis irregularidades na concessão para exploração dos serviços de loteria no estado.\nEm julho, a Lototins recorreu ao TJ e obteve uma liminar, que foi ratificada pelo pleno nesta quarta-feira (8).\nPara a Lototins, foi esclarecido que os dispositivos utilizados nas apostas são terminais de vídeo-loteria instantâneos, certificados e que operam dentro da legislação vigente, não se enquadrando na categoria de apostas de quota fixa estabelecida pela Lei Federal nº 13.756/2018.