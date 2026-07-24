Uma aposta de Araguaína ganhou R$219.528,17 ao acertar 15 números na Lotofácil. O bilhete simples foi feito na lotérica Boa Sorte, que fica no setor Central. O sorteio do concurso 3743 aconteceu nesta quinta-feira (23).\nOs números sorteados foram: 02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25.\nOutra aposta de Araguaína acertou 14 números e levou prêmio de R$ 829,74. O próximo concurso terá uma estimativa de R$ 2 milhões em prêmio.\nAo todo. quatro apostas acertaram os 15 números, sendo duas na Bahia, uma em São Paulo e uma no Tocantins.\nMega-Sena acumula, e prêmio sobe para R$ 25 milhões; confira as dezenas\nCaixa encerra sorteios da Mega-Sena e de outras loterias aos sábados; veja novo horário\nGoverno Lula anuncia que bancos terão de bloquear recursos de bets ilegais\nComo jogar na Lotofácil