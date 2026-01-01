A Caixa Econômica Federal adiou para esta quinta-feira (1º) o sorteio da 17ª Mega-Sena da Virada, com o prêmio confirmado em R$ 1,09 bilhão -o maior da história. A cerimônia deve ocorrer às 10h. O motivo foi um problema técnico no processamento das apostas.\nEm nota, a Caixa diz que o prêmio recorde gerou "um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital", além de quase 5 mil nas unidades lotéricas.\nInicialmente marcado para às 22h, o sorteio não teve sua transmissão iniciada. Nas redes sociais, apostares reclamaram. Após uma hora, foi informado o adiamento.\nO sorteio será transmitido nos canais da Caixa no Youtube e no Facebook.\nAs apostas para a Mega da Virada puderam ser feitas até as 20h (de Brasília) desta quarta-feira numa casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. A aposta simples, com seis números, custava R$ 6. A mais cara, com 20 números, saía por R$ 232.560.