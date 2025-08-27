Duas apostas simples feitas no Tocantins acertaram cinco números da Mega-Sena e vão receber R$ 42.601,48 cada uma. Os sortudos fizeram apostas em Palmas e Porto Nacional. O sorteio do concurso 2.651 foi realizado na noite desta terça-feira (26), em São Paulo.\nVeja os números sorteados: 17 - 33 - 37 - 41 - 46 - 49.\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal, uma aposta simples registrada no Rio de Janeiro (RJ) acertou os seis números e vai levar mais de R$ 33 milhões.\nEm todo o país, 43 apostas acertaram cinco números e receberão prêmios. A quadra teve 3.250 acertos e vai receber valores a partir de R$ 929,09, a depender da quantidade de números apostados.\nO próximo sorteio da Mega-Sena será nesta quinta-feira (28), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.\nGoverno divulga regras para programa que garante habilitação gratuita no Tocantins