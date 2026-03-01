Uma aposta simples em Palmas levou R$ 38.181,97 ao acertar cinco números no sorteio da Mega-Sena. O concurso 2.978 aconteceu na noite deste sábado (28), em São Paulo (SP).\nVeja os números sorteados: 06 - 09 - 13 - 20 - 42 - 50.\nEm todo o país, 129 apostas acertaram cinco números e receberão prêmios variados. A quadra teve 9.449 acertos, e os apostadores vão receber valores a partir de R$ 859,23 a depender da quantidade de números apostados.\nNenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou para R$ 160 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena será nesta terça-feira (3).\nArtesãos do Tocantins podem se inscrever para feira nacional em São Paulo; veja como fazer\nRenda domiciliar per capita chega a R$ 2.316 em 2025, diz IBGE\nComo apostar na Mega-Sena\nAs apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.