Um apostador de Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado, levou sozinho R$81.227,49 ao acertar os cinco números na Mega-Sena. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 33 milhões.
Veja os números sorteados: 08- 21- 31- 41- 53 - 58
O concurso 2909 aconteceu nesta terça-feira (2) em São Paulo (SP). Ao todo, 19 apostas acertaram a Quina e foram premiadas. Outras 1.815 apostas acertaram quatro dezenas, e cada uma ganhará R$ 1.401,6.
Como ninguém acertou os seis, o prêmio acumulou e o próximo sorteio deve ser realizado nesta quinta-feira (4).
Como apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.