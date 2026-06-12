Um apostador de Palmas faturou R$ 31.988,67 ao acertar cinco números no sorteio da Mega-Sena. O concurso 3.017 foi realizado na noite desta quinta-feira, em São Paulo (SP).\nVeja os números sorteados: 04 - 06 – 26 – 28 – 32 - 45\nEm todo o país, 36 apostas acertaram cinco números e receberão prêmios variados. A quadra teve 2.575 acertos, e os apostadores receberão valores a partir de R$ 737,17 a depender da quantidade de números apostados.\nNenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 12 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena será neste sábado (13).\nPEC do fim da escala 6x1 pode aumentar em até 30% o valor de cada hora extra\nPIS/Pasep para nascidos em julho e agosto será liberado segunda-feira (15)\nComo apostar na Mega-Sena\nAs apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou por meio do site e do aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.