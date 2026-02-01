Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (31) no concurso 2967 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 01-06-38-47-56-60.\nSegundo informações da Caixa, 72 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 59.070,09 cada. Houve 6.741 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.039,98.\nO próximo concurso será realizado na terça-feira (3), com prêmio estimado de R$ 130 milhões.\nComo faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?\nVocê precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 20h do dia do sorteio.\nQuanto custa apostar na Mega-Sena?\nDepende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.