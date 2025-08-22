A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta (21) o concurso 2904 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 3.401.606,08. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor acumulado pode chegar a R$ 28 milhões no sorteio de sábado (23).\nOs números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55.\nHouve 10 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 110.552,20. Outras 1.190 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.531,33.\nEmpresa vence licitação para ampliar aterro sanitário de Palmas pelo valor de R$ 9,3 milhões\nCaixa anuncia contrato de R$ 500 milhões com Tocantins para ampliação de hospitais, infraestrutura e segurança pública\nO valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.