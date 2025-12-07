A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (6) o concurso 2948 da Mega-Sena, com prêmio principal no valor de R$ 12.727.900,98. Nenhum apostador acertou os seis números e o prêmio acumulou pela terceira vez consecutiva.\nNo sorteio da próxima terça-feira (9), o valor da premiação pode chegar a R$ 20 milhões, segundo a Caixa.\nOs números sorteados neste sábado no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 06 - 24 - 37 - 52 - 53 - 58.\nNetflix compra divisões da Warner Bros Discovery, dona da HBO Max, por US$ 83 bi\nVeja o ranking do PIB de diversos países no 3º trimestre de 2025\nA aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.