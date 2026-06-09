Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3016 da Mega-Sena nesta terça-feira (9). Agora, o prêmio acumulado para o próximo sorteio será de R$ 8 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.\nOs números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 11 - 19 - 33 - 52- 55 - 60.\nQuem quiser tentar a sorte pode apostar no concurso 3017, que será sorteado na quinta-feira (11).\nHouve 40 apostas que acertaram cinco números, e cada uma receberá R$ 26.124,46. Outras 2.566 apostas tiveram quatro acertos, e cada uma levará R$ 671,27.\nA aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.