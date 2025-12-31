Em comparação a 2024, com um prêmio de R$ 635 milhões, o valor deste ano é 57% maior (Reprodução/Instagram Gusttavo Lima | Divulgação/Welerson Antunes | Divulgação/Athenas Móveis)\nVocê já sonhou em ganhar R$ 1 bilhão? Para quem acertar as seis dezenas da Mega da Virada, isso é possível. Não faltam opções do que comprar para quem for o novo bilionário do Brasil. Com esse valor estimado, é possível adquirir 10 aviões do Gusttavo Lima, 20 ilhas em Niquelândia ou 100 apartamentos da cantora Maiara, em Goiânia.\nO sorteio que anuncia o ganhador do prêmio bilionário está previsto para o dia 31 de dezembro, às 22h. De acordo com a Caixa Econômica Federal, é possível realizar apostas até às 20h do último dia do ano.\nEm comparação a 2024, com um prêmio de R$ 635 milhões, o valor deste ano é 57% maior, e é o considerado o maior prêmio da história do concurso, segundo a Caixa.