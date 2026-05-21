O grupo goiano envolvido no bolão de R$ 13 milhões da Mega da Virada de 2025 decidiu tentar a sorte com um novo bolão na edição de 30 anos da Mega-Sena. A edição especial será sorteada no dia 24 de maio, com o valor do prêmio estimado em R$ 300 milhões.\nO grupo de 100 pessoas registrou o maior jogo possível permitido pela lotérica, de 20 números, pelo valor de R$ 232 mil. Ao g1, o sargento Glaciel Andrade, organizador da aposta, contou que o grupo é composto por empresários, advogados, médicos, policiais, entre outros.\nA edição especial do concurso de número 3.010 não acumula. Com isso, se não houver ganhadores com seis acertos, o prêmio será dividido entre os que acertarem cinco números e assim por diante.\nGlaciel afirmou que o grupo está empolgado e com boas expectativas de conquistar o prêmio.