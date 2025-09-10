Duas apostas simples feitas no Tocantins acertaram cinco números da Mega-Sena e vão receber R$ 34.049,50 cada uma. Os sortudos fizeram apostas em Almas e Araguaína. O concurso 2912 aconteceu na noite desta terça-feira (9) em São Paulo (SP).\nVeja os números sorteados: 9-25 -37- 41-51- 59.\nEm todo o país, 68 apostas acertaram cinco números e receberão prêmios. A quadra teve 3.851 acertos e vai receber valores a partir de R$ 991,05 a depender da quantidade de números apostados.\nNenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 55 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena será nesta quinta-feira (11).\nCaixa lança seguro que cobre até seis parcelas de financiamento habitacional em caso de desemprego\nItaú demite cerca de 1 mil funcionários por baixa produtividade no home office\nComo apostar na Mega-Sena