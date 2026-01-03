Apesar do prejuízo de cerca de R$ 12 milhões que tiveram, os organizadores do grupo que gastou cerca de R$ 13 milhões com bolões da Mega da Virada pretendem continuar tentando a sorte de forma conjunta e com valores elevados. A estratégia, de acordo com o sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, responsável pela organização, é simples: a probabilidade de os participantes dos bolões ganharem é muito maior que a de uma pessoa fazendo individualmente um jogo simples.\nApostar 20 números de uma vez cobre 38.760 jogos diferentes de 6 dezenas. Por isso, o valor da aposta é bem elevado, mas a chance de ganhar também aumenta proporcionalmente", afirmou Glaciel, em entrevista ao g1.\nO militar, que mora em Cachoeira Dourada, região sul de Goiás, e organiza bolões há cerca de 13 anos, recorre a mais dados para explicar por que, mesmo sem ganhar a sena nesta e em edições anteriores, os bolões continuam com alta procura: "Comparação com aposta simples: 6 números: 1 (chance) em 50.063.860 . Vinte números: 1 em 1.292".