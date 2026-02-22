Um bolão feito em Palmas foi premiado no último sorteio da Mega-Sena. As 69 cotas apostaram em nove números e fizeram cinco acertos, por isso, vão dividir o valor de R$ 145.594,83.\nAs dezenas sorteadas foram: 10 - 44 - 17 - 46 - 35 - 07.\nO sorteio do concurso 2975 ocorreu na noite de sábado (21), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou para R$ 116 milhões no próximo concurso.\nCaiu em buraco e teve prejuízo com o carro? Saiba de quem é a culpa e como pedir ressarcimento\nWanderlei Barbosa anuncia concurso da Sefaz-TO com 200 vagas para auditor fiscal\nO próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (24). Em todo o país, 106 apostas acertaram cinco números e receberão prêmios.\nA quadra teve 7.501 apostas ganhadoras. Os prêmios nessa faixa começam em R$ 847,85, mas um bolão de Palmas que apostou nove números faturou R$ 25.435,47.