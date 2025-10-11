Um bolão de Palmas acertou os 15 números da Lotofácil e levou R$537.675,60. A aposta teve 46 cotas e foi feita em uma lotéria em Taquaralto, na região sul de Palmas. O sorteiro do concurso (3509) aconteceu nesta sexta-feira (10).\nOs números sorteados foram: 01 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25\nAlém dos sortudos que levaram mais de meio milhão para casa, outro bolão com 46 cotas ganhou R$50.255 após acertar 14 números. A aposta também foi feita na lotérica de Taquaralto.\nJá apostas simples de Araguaína, Araguatins, Gurupi, Nova Olinda e Palmas, que acertaram 14 números, ganharam R$837,59.\nO próximo sorteio da Lotofácil acontece neste sábado (11).\nComo jogar na Lotofácil\nNa Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Também é possível optar pela Surpresinha: nessa modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal, que administra a loteria.