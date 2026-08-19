Um apostador de Lagoa da Confusão, sudoeste do estado acertou cinco números na Mega-Sena e ganhou R$50.460,11. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 50 milhões.\nOs números sorteados foram: 16- 23- 24- 33- 36- 52\nO concurso 3046 aconteceu nesta terça-feira (18) em São Paulo (SP). Ao todo, 38 apostas acertaram a Quina e foram premiadas. O próximo sorteio da Mega será realizado nesta quinta-feira (20).\nComo apostar na Mega-Sena\nAs apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, até as 20h (horário de Brasília), no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.\nReclamações contra Casas Bahia sobem 65% neste ano, e queixas por entrega já superam todo 2025\nCartões de criptomoedas avançam sem cobrança de IOF sob novas regras do Banco Central