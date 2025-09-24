Um apostador de Augustinópolis, região norte do estado, levou R$ 46.464,77 ao acertar cinco números no sorteio da Mega-Sena. O concurso 2.918 aconteceu na noite desta terça-feira (23), em São Paulo (SP).\nVeja os números sorteados: 11 – 27 – 31 – 41 – 48 – 54.\nEm todo o país, 46 apostas acertaram cinco números e receberão prêmios variados. A quadra teve 2.859 acertos, e os apostadores vão receber valores a partir de R$ 1.232,30 a depender da quantidade de números apostados.\nNenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 54 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena será nesta quinta-feira (25)\nVeículos e sucatas serão leiloados com lances a partir de R$ 50 no Tocantins; confira\nPrevisão é de tempestade e queda de granizo no Tocantins, alerta Inmet\nComo apostar na Mega-Sena