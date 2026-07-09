Uma aposta registrada em Sítio Novo do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, garantiu um prêmio milionário no concurso 3730 da Lotofácil, com sorteio realizado na noite desta quarta-feira (8). O apostador acertou as 15 dezenas e conquistou R$ 1.856.551,85, valor equivalente a cerca de R$ 1,8 milhão.\nO prêmio principal, de aproximadamente R$ 7,4 milhões, teve divisão entre quatro apostas vencedoras. Além do bilhete tocantinense, também acertaram todas as dezenas uma aposta de Curitiba (PR), outra de Jaraguá do Sul (SC) e um bolão registrado em Sorocaba (SP).\nMega-Sena: aposta de Palmas ganha mais de R$ 30 mil ao acertar cinco números\nLotofácil: Aposta de Nerópolis acerta 15 números e ganha mais de R$ 350 mil\nAs dezenas sorteadas no concurso 3730 da Lotofácil foram:\n01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 24