Uma aposta simples em Palmas fez cinco acertos na edição especial de 30 anos da Mega-Sena e levou R$ 27.780,04. O sorteio foi realizado às 11h deste domingo (24), em São Paulo (SP).\nOs números sorteados foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal, duas apostas registradas no Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE) acertaram os seis números e vão levar o prêmio de R$ 336.340.053,67.\nEm todo o país, 590 apostas acertaram cinco números e receberão prêmios de R$ 13 mil. A quadra teve 37.565 acertos, e os vencedores vão receber valores a partir de R$ 311,65, a depender da quantidade de números apostados.\nMP pede que Justiça obrigue Figueirópolis a corrigir falhas em unidade de saúde\nTorta de frango com guariroba: Sabores do Campo ensina receita tradicional do Cerrado\nO próximo concurso da Mega será realizado às 21h do dia 26 de maio, com o prêmio de R$ 3.500.000,00. As apostas podem ser feitas até às 20h do dia 26 de maio pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou em qualquer lotérica do país.