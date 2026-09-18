Uma aposta simples registrada em uma casa lotérica de Arapoema, no norte do Tocantins, acertou os 15 números do concurso 3.782 da Lotofácil e garantiu um prêmio de mais de R$ 3,8 milhões. O sorteio aconteceu na noite desta quinta-feira (17).\nOs números sorteados foram: 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25.\nO bilhete teve apenas 15 números marcados, a quantidade mínima exigida na Lotofácil. A aposta vencedora levou sozinha o prêmio principal do concurso.\nGrupo que apostou mais de R$ 1 milhão na Lotofácil da Independência deve levar cerca de R$ 250 mil, diz organizador\nApostador do Tocantins ganha mais de R$ 50 mil ao acertar cinco números da Mega-Sena\nMorador de Araguaína acerta Lotofácil e ganha mais de R$ 200 mil\nPróximo sorteio\nO próximo concurso da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (18). A estimativa da Caixa para o prêmio principal chega a R$ 2 milhões.