Uma aposta simples feita em Araguatins, no norte do estado, levou R$ 50.671,85 na Mega-Sena ao acertar a Quina. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 35 milhões.
Veja os números sorteados: 52 - 17 - 04- 26 - 43 - 18.
O sorteio do concurso 2.905 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (23), em São Paulo. O próximo sorteio da Mega será na terça (26).
Como apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por dispositivos móveis, computadores e outros aparelhos. Para apostar, é necessário realizar um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher os dados do cartão de crédito.