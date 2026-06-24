-galera Lamborghini (1.3425230)\nO Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) levou à leilão uma Lamborghini Gallardo 560-4 Spyder, ano 2012, ao lance mínimo de R$ 1.25 milhão valor aproximado da Tabela Fipe (veja galeria de fotos acima). O primeiro pregão será realizado às 8h do dia 10 de julho. Caso o veículo não seja arrematado, um segundo leilão ocorrerá às 10h, permitindo lances a partir de R$ 751,2 mil, o que equivale a 60% do valor.\nConforme o edital, o veículo foi penhorado em uma ação de execução de sentença cuja dívida atualizada ultrapassa R$ 750 mil com os credores. Apesar de outras dívidas acumuladas pela Lamborghini, como R$ 53.106,41 de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), todos os débitos serão liquidados após o pagamento do arremate.\nO leilão ocorrerá por meio da plataforma Leilões Brasil e também de forma presencial na sede da empresa, em Aparecida de Goiânia, conduzido pelo leiloeiro oficial Leony Gomes dos Santos Junior, matriculado na Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) sob o nº 034/2002.