A Receita Federal realiza no próximo dia 14 de abril mais um leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas. São 270 lotes no total, com opções que vão de iPhone a vinhos e guitarras.\nO leilão é online e destinado a pessoas físicas e jurídicas. O acesso se dá através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), e os lances e os lotes podem ser acompanhados no site da Receita Federal.\nO período de apresentação de propostas vai de 9 de abril, às 8h, a 13 de abril, às 21h. Já no dia 14, a classificação e ordenação das propostas acontece às 9h, enquanto a apresentação de lances está marcada para as 10h -horários de Brasília.\niPhone 17e chega ao Brasil a partir de R$ 5.799\nAtraso no STJ\nEntenda a investigação do MPTO sobre a venda de terreno doado ao Sindicato dos Taxistas\nOs itens estarão disponíveis para visitação mediante agendamento entre 30 de março e 10 de abril. Entre os locais estão os aeroportos de Viracopos e Guarulhos e cidades como Santos, Guarujá, São Bernardo, Barueri e Santo André, entre outros -confira no edital.