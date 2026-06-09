A Receita Federal faz neste mês um leilão eletrônico em São Paulo com mercadorias apreendidas ou abandonadas que incluem veículos, eletrodomésticos, joias, equipamentos eletrônicos, itens de vestuário e máquinas agrícolas.\nPara participar, é preciso acessar o portal da Receita Federal, clicar em "Participar de leilão eletrônico" e fornecer senha do portal Gov.br, que deve ser nível prata ou ouro. Em seguida, é só selecionar o edital 0800100/0000008/2026, de São Paulo.\nAs propostas podem ser enviadas até as 18h desta sexta-feira (12), e a sessão de lances está marcada para o dia 15 de junho.\nEntre os destaques do edital está um Chevrolet Onix prata, ano 2025, com valor inicial de R$ 18 mil no lote 204. Também aparecem uma van Peugeot Boxer branca, de 2009, por R$ 8.600 no lote 205 e um microônibus Mercedes-Benz prata, ano 2011, por R$ 22 mil no lote 206.