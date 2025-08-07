Interessados em participar do leilão da Receita Federal do mês de agosto poderão apresentar seus lances a partir desta quinta (7), às 8h, e até segunda-feira (11), às 21h. São 272 lotes para o estado de São Paulo. Entre os destaques, estão um iPhone por R$ 410 e um Xbox por R$ 400. Os lances que foram selecionados serão apresentados na terça (12), às 10h.\nPara apresentar propostas, é preciso acessar o portal da Receita Federal e clicar em "Participar de leilão eletrônico". Na tela seguinte, será preciso fornecer senha do portal Gov.br. Em seguida, clicar novamente em "Participar de leilão eletrônico da Receita Federal", do lado esquerdo da tela, e selecionar o lote 0800100/000005/2025, de São Paulo.\nDentro do sistema, será possível escolher o lote que deseja dar lance e clicar em "Incluir proposta", aceitar os termos e as condições expressas pela Receita, digitar o valor da oferta e salvar.