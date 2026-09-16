Leilões online de eletrodomésticos da Casas Bahia oferecem descontos de até 69% para retirada de itens nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. A compra, porém, é uma aposta: os produtos são vendidos sem garantia de funcionamento, podem ter avarias ou servir só de sucata.\nOs pregões ocorrem nesta quarta-feira (16) e nesta sexta-feira (18). Para não se frustrar, é necessário se atentar às condições e regras dos editais.\nPara dar lances, é preciso se cadastrar na plataforma Kwara (www.kwara.com.br), responsável por administrar os dois leilões em nome das Casas Bahia. O interessado precisa solicitar habilitação na página do leilão pelo menos uma hora antes do horário de abertura.\nO pregão de São Paulo, com retirada em Jundiaí, começa às 12h30 desta quarta, e o do Rio de Janeiro, para retirada em Duque de Caxias, às 10h desta sexta, ambos no horário de Brasília.