A Caixa Econômica Federal terá um novo leilão com 487 imóveis residenciais, comerciais e terrenos distribuídos por 22 unidades federativas. A sessão de lotes está prevista para o dia 2 de outubro, e os descontos podem chegar a 47% em relação ao valor de mercado, segundo a plataforma Fidalgo Leilões.\nPara participar do leilão, os interessados devem se cadastrar no site Fidalgo Leilões e buscar, na página inicial, o edital 0038/0325. Também é preciso fazer um cadastro prévio no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa para gerar o boleto de pagamento. É também no portal que o resultado final do leilão será divulgado.\nSegundo o edital, somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos da conta vinculada do FGTS. O boleto de pagamento pode ser obtido no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, na opção "Meus Resultados".