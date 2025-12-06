Quem está atrás de uma alternativa para comprar imóvel com desconto -ou quer aproveitar o 13º salário para reforçar a entrada- encontra em dezembro um dos períodos mais aquecidos do calendário de leilões.\nSão mais de mil casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos espalhados por quase todo o país, com opções que vão de imóveis populares a unidades de alto padrão.\nA Caixa coloca à venda 595 imóveis distribuídos por 23 estados e pelo Distrito Federal. O leilão tem duas praças: a primeira termina em 15 de dezembro, e a segunda, em 18 de dezembro, ambas realizadas pela plataforma Superbid Exchange.\nOs lances começam em R$ 80 mil e chegam a R$ 2,3 milhões. São Paulo concentra a maior fatia das ofertas (154 unidades), seguido por Rio de Janeiro (70) e Minas Gerais (59).\nEntre as ofertas, há uma casa de 76 m² na capital paulista com lance inicial de R$ 351 mil e um apartamento de 45 m² no Rio por R$ 149,5 mil.