O TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) condenou um trabalhador acusado de fraudar horas extras. Ele será obrigado a pagar as custas processuais e o advogado da empresa, e teve sua demissão por justa causa mantida, sem direito de receber verbas rescisórias como o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e um terço de férias.\nO profissional, um gerente operacional de empresa de terceirização, foi ao Judiciário contra a demissão por justa causa, alegando que a dispensa foi desproporcional, pois não era responsável pelas horas extras dos funcionários, apenas por orientá-los. Ele pediu ainda o restabelecimento do plano de saúde de sua filha que tem deficiência e danos morais. A causa estava avaliada em R$ 396,7 mil.\nCabe recurso da decisão.\nNa Justiça, a empresa apresentou provas, incluindo conversas de WhatsApp e emails, nas quais ele estaria orientando seus subordinados a criar justificativas falsas para a necessidade de fazer horas a mais no trabalho.