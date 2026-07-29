Aprovado em primeiro lugar no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o jornalista Ícaro Silva Jatobá, de 31 anos, entrou na Justiça contra a decisão do Instituto Nacional de Câncer (INCA) que impediu sua posse. O órgão considerou que a graduação em Jornalismo não atende aos requisitos exigidos para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia, na especialidade Informação e Comunicação, vinculado ao Ministério da Saúde.\nJatobá conquistou a única vaga ofertada para a função. Segundo reportagem do g1, ele foi nomeado, realizou os exames admissionais e apresentou toda a documentação solicitada, mas recebeu a negativa quando estava prestes a assumir o cargo na sede do instituto, no Rio de Janeiro.\nO edital exigia formação superior em Tecnologia da Informação, Comunicação Visual ou em "áreas afins". No entanto, não especificava quais cursos poderiam ser enquadrados nessa categoria, ponto que se tornou o principal foco da disputa entre o candidato e o INCA.