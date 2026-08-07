A multinacional alimentícia brasileira JBS anunciou, nesta sexta-feira (7), que firmou uma parceria com o fundo soberano da Indonésia para investir no setor de produção de proteínas no Sudeste Asiático, na Austrália e na Nova Zelândia, segundo fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).\nPelo acordo, o braço de investimentos do fundo, a PT Danantara Investment Management (DIM), aplicará US$ 2,5 bilhões (R$ 12,8 bilhões) em uma joint venture —empresa criada e controlada conjuntamente por dois sócios para desenvolver um negócio específico.\nA conclusão da operação ainda depende da obtenção de aprovações regulatórias, da transferência dos ativos australianos e neozelandeses para a nova empresa e do cumprimento de outras condições usuais para esse tipo de transação. A JBS afirmou que não há garantia de que a parceria será concluída nem de quando isso poderá ocorrer.