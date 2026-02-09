Trânsito na Avenida Siqueira Campos (antiga Av. Teotônio Segurado) (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nMotoristas tocantinenses já podem consultar o calendário de pagamento da Taxa de Licenciamento Anual de Veículo Automotor de 2026. Os prazos seguem o final da placa e vencem em setembro e outubro.\nA medida consta na Portaria nº 26/2026, assinada pelo presidente do Detran Tocantins, Hercy Ayres Rodrigues Filho, e republicada para correção no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (5).\nConfia a publicação oficial aqui: Diário Oficial do Estado nº 6.994\nO pagamento da taxa deve ocorrer exclusivamente por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE), disponível no portal do Detran Tocantins.\n🚗 Licenciamento depende da quitação do IPVA\nA portaria reforça que a emissão do Certificado de Licenciamento Anual depende da quitação integral do IPVA, tanto de exercícios anteriores quanto do exercício corrente, além de taxas e multas vinculadas ao veículo. A exigência segue o que determina o Código de Trânsito Brasileiro e o Código Tributário do Estado do Tocantins.