O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) teve deflação (queda) de 0,14% em agosto, após registrar inflação (alta) de 0,33% em julho, informou nesta terça-feira (26) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).\nÉ a primeira redução do índice em mais de dois anos, desde julho de 2023, quando o recuo havia sido de 0,07%.\nAnalistas do mercado financeiro esperavam deflação de 0,20%, de acordo com a mediana das projeções coletadas pela agência Bloomberg.\nCom o resultado de agosto, o IPCA-15 acumulou inflação de 4,95% em 12 meses. A alta era de 5,30% até julho.\nO resultado de agosto ocorreu em meio a alívio temporário nas contas de luz com o desconto gerado pelo bônus de Itaipu. O movimento é considerado pontual e tende a ser revertido nas faturas a partir de setembro, dizem analistas.