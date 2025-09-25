O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) teve alta (inflação) de 0,48% em setembro, após registrar queda (deflação) de 0,14% em agosto. É o que apontam dados divulgados nesta quinta-feira (25) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).\nA alta de 0,48% é a maior para meses de setembro em quatro anos, desde 2021 (1,14%). A variação, contudo, ficou abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro, que era de 0,51%, segundo a agência Bloomberg.\nO novo resultado foi puxado pelo avanço de 12,17% da energia elétrica residencial. A conta de luz subiu com o fim do desconto do bônus de Itaipu, que havia sido creditado nas faturas de agosto. O bônus havia puxado a deflação do mês passado, e a reversão do quadro era aguardada por analistas.\nCom os novos dados, a inflação acumulada em 12 meses pelo IPCA-15 alcançou 5,32%. A alta era de 4,95% na divulgação anterior.