O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) subiu 0,7% em setembro, após registrar queda em agosto (-0,4%), apontam dados divulgados nesta sexta-feira (25) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).\nA taxa de 0,7% é a maior para meses de setembro em cinco anos, desde 2021 (1,14%). O resultado surpreendeu analistas do mercado financeiro ao ficar acima das projeções coletadas pela agência Bloomberg. A alta superou tanto a mediana (0,55%) quanto o teto das estimativas (0,66%).\nA volta da inflação era aguardada devido a fatores como o fim do bônus de Itaipu. Esse desconto temporário na conta de luz havia puxado o IPCA-15 para o campo negativo (deflação) em agosto.\nA energia elétrica residencial subiu 7,42% em setembro, após queda de 6,25% na leitura anterior. Outra pressão neste mês veio dos alimentos, cujos preços aumentaram depois de dois meses de baixas consecutivas. A carestia de cigarro (14%) e passagem aérea (9,82%) também impactou o resultado geral.