Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber os pagamentos referentes a setembro nesta quinta-feira (24). O dinheiro será liberado primeiro para quem recebe até um salário mínimo.\nA ordem dos depósitos é definida pelo número que aparece no final do benefício, antes do dígito verificador. Assim, quem tem final 1 recebe primeiro, enquanto os pagamentos para essa faixa terminam em 7 de outubro, com os benefícios de final 0.\nPara os segurados que ganham acima do salário mínimo, o calendário começa em 1º de outubro. Nesse caso, dois finais de benefício são pagos a cada dia, até 7 de outubro.\nVEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM 2026\nSEGUNDO SEMESTRE\nPara quem recebe o salário mínimo\nFinal do benefício - Jul/26 - Ago/26 - Set/26 - Out/26 - Nov/26 - Dez/26