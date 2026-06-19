O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) alterou o funcionamento da Central Telefônica 135 nos dias em que houver jogo do Brasil na Copa do Mundo. O atendimento humano será encerrado uma hora antes das partidas. A central funcionará com redução de 32% do seu quadro de funcionários.\nNesta sexta-feira (19), quando o Brasil enfrenta o Haiti às 21h30, o 135 vai encerrar os atendimentos às 20h30. Na quarta-feira (24), na partida com a Escócia às 19h, o funcionamento vai até 18h. Os serviços automatizados, no entanto, seguem funcionandom por 24 horas, tanto por telefone quanto pelo aplicativo ou site Meu INSS.\nQuem vai fazer a contestação dos descontos indevidos de mensalidades associativas pela central 135 também deve ficar atento ao horário de funcionamento nesta sexta. No caso de quem fará o pedido pelo Meu INSS, o prazo vai até sábado (20). O governo federal já pagou, por meio do acordo administrativo, R$ 3,2 bilhões a mais de 4,7 milhões de segurados que contestaram os descontos.