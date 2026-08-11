A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), desacelerou a 0,07% em julho, após marcar 0,16% em junho, apontam dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).\nA taxa de 0,07% é a menor para meses de julho em quatro anos, desde 2022, quando houve queda do índice (-0,68%).\nO resultado, contudo, ficou acima da mediana das projeções do mercado financeiro, que era de 0%, segundo a agência Bloomberg. O intervalo das estimativas ia de -0,1% a 0,07%.\nCom os dados de julho, o IPCA passou a acumular alta de 4,44% em 12 meses, após marcar 4,64% até junho, disse o IBGE.\nINSS amplia lista de doenças que garantem auxílio ou aposentadoria sem pagamento mínimo\nConcurso da PMTO: aprovados são convocados no Diário Oficial; saiba como entregar documentos