Em um cenário de forte entrada de recursos estrangeiros na Bolsa e de expectativa de início de queda nos juros em 2026, o Ibovespa avançou 28% em 2025 até agora, puxado por empresas dos setores imobiliário, serviços essenciais e bancos.\nNa outra ponta, a queda do dólar foi determinante para que os setores de agronegócio e materiais básicos (como siderurgia e mineração) tivessem o pior desempenho do ano, como mostra ranking elaborado pela consultoria Elos Ayta a partir dos índices setoriais da B3.\nOs dados mostram que, a despeito de uma taxa básica de juros (Selic) no maior patamar em quase 20 anos, o índice imobiliário (IMOB) vem sendo o destaque do ano, com avanço de 69% até o dia 6 de novembro.\nAlém da perspectiva de corte nos juros, o setor vem sendo impulsionado por dois segmentos considerados mais resilientes à Selic elevada: o da alta renda, que consegue poupar, e o da baixa renda, favorecido pela ampliação do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.