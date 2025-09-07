O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) lançou um edital para selecionar famílias interessadas em receber lotes no Projeto de Assentamento Sítio, em Palmas. São 40 vagas disponíveis e as inscrições começam na segunda-feira (8).\nAs famílias serão beneficiárias no Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Conforme o edital, os interessados em concorrer aos lotes podem se inscrever gratuitamente de duas formas: pelo site do Incra ou presencialmente, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Taquaruçu, distrito de Palmas, até o dia 22 de setembro.\nQuem optar por fazer a inscrição pela internet, deve acessara Plataforma de Governança Territorial (PGT), efetuar login com a conta gov.br, preencher o formulário de inscrição online e anexar os documentos exigidos no edital.