O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) passou a projetar recorde para a safra de grãos do Brasil em 2026. Conforme a nova estimativa do órgão, relativa a março e divulgada nesta terça-feira (14), a produção deve chegar a 348,4 milhões de toneladas neste ano.\nCaso se confirme, a safra mostrará uma alta de 0,7% ante 2025 (346,1 milhões de toneladas). Até então, o ano passado registrou a maior produção da série histórica do instituto, que reúne dados desde 1975.\nA projeção do órgão integra o LSPA (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola). Os números são atualizados mês a mês.\nAo chegar a 348,4 milhões de toneladas, a nova estimativa cresceu 1,2% se comparada à previsão anterior do IBGE para 2026 (344,1 milhões de toneladas), relativa a fevereiro e publicada em março. O número anterior ainda indicava redução neste ano, cenário que se alterou a partir da incorporação dos novos números nesta terça.