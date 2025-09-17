A inteligência artificial tem capacidade de fazer o comércio mundial crescer quase 40% até 2040. A estimativa está no último relatório anual da Organização Mundial do Comércio (OMC), lançado nesta quarta-feira (17). O salto, no entanto, só viria com redução da exclusão digital, investimento na capacitação de trabalhadores superados pela tecnologia e um ambiente de negócios aberto e estável. Exatamente o que o planeta não experimenta neste momento.\nPelo contrário, bens relacionados à IA já produzem uma explosão de restrições tarifárias, de 130 em 2012 para quase 500 em 2024. A ação defensiva é liderada por economias de renda alta ou média alta, no léxico da entidade, muitas delas críticas à guerra comercial instalada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.\n"Os efeitos do desenvolvimento e da implantação da IA causam receio de que muitos trabalhadores, e até economias inteiras possam ficar para trás", alerta Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da OMC, no prefácio do relatório. A economista nigeriana usa um exemplo recente em seu alerta. "As últimas décadas de globalização trouxeram grandes ganhos tanto para os países ricos quanto para os pobres, mas muitas pessoas e regiões não compartilharam adequadamente dos benefícios."