Para quem trabalha na educação, é difícil ignorar as recentes propagandas de assistentes de inteligência artificial (IA) generativa gratuitos. O Google, por exemplo, oferece plano estudantil sem custo por um ano, prometendo ajudar nas provas, redações e até transformar textos em vídeos.\nA aparente generosidade soa suspeita. Como empresas de capital aberto, que precisam aumentar lucros e cortar custos, podem oferecer tantos serviços gratuitos, ainda mais investindo bilhões em infraestrutura de IA sem retorno imediato?\nA resposta retoma o conhecido adágio: "se você não paga pelo produto, você é o produto". Na prática, é ainda pior: você trabalha de graça para desenvolver o produto, que depois será vendido a você.\nEstudantes e professores, público-alvo desses planos, raramente têm formação em direito e tecnologia para avaliar as implicações. Talvez eles estejam percebendo que todos seus dados pessoais estão sendo coletados pelas empresas de IA generativa, mas dificilmente estarão cientes das condições do tratamento de seus dados e do amplo descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por essas empresas, como nossa pesquisa já demonstrou.