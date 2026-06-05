Economistas aumentaram as projeções para a inflação dos alimentos no país em 2026. A revisão para cima está associada aos impactos da guerra no Irã e à ameaça do fenômeno climático El Niño a partir do segundo semestre.\nAs estimativas de instituições financeiras consultadas pela Folha de S.Paulo apontam alta a partir de 7% para os preços da alimentação no domicílio no acumulado deste ano.\n"Estamos falando de uma tempestade perfeita para a inflação de alimentos. São vários choques", diz o economista-chefe do grupo CVPAR, Marcelo Fonseca.\nA perspectiva é de uma forte aceleração frente a 2025, quando a inflação dos produtos consumidos em casa teve trégua, fechando em 1,43%. Caso as projeções se confirmem, a variação dos preços esperada para 2026 será a maior desde 2024, quando ficou em 8,23%.\nA alimentação em casa integra o índice oficial de inflação do país, o IPCA, calcula do pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).