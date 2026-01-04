Por pouco o grupo que apostou cerca de R$ 13 milhões na Mega da Virada de 2025 não levou o prêmio máximo. E isso não foi só pelas quinas que os participantes levaram nos jogos que fizeram, mas porque um jogo feito na edição anterior da loteria especial ficou de fora. Em um vídeo, o organizador dos bolões, o sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, mostra o volante da aposta que ficou de fora (veja acima).\nNas imagens, é possível ver que a aposta foi registrada para o concurso 2810 no dia 26 de dezembro de 2024, às 10h57. Nela, há 20 dezenas. Entre elas estão 09-13-21-32-33-59, exatamente as que foram sorteadas pela Caixa Econômica no dia 1º de janeiro deste ano.\nO morador de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, explica que o grupo tem o costume de, além de fazerem jogos novos, repetirem os feitos no ano anterior. No entanto, como só 177 dos 300 participantes de um dos subgrupos dos bolões pagaram, alguns jogos feitos em 2024 ficaram de fora.