Em Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, um grupo de apostadores apostou cerca de R$ 13 milhões investidos na Mega da Virada. O resultado não trouxe o cobiçado prêmio principal, mas rendeu um feito: 45 quinas e aproximadamente 2 mil quadras.\nO responsável pelo bolão, Glaciel Andrade, sargento da Polícia Militar, explicou pelas redes sociais que o grupo montou uma estratégia ousada. Ele contou que foram registrados 57 jogos de 20 números, somando R$ 232,5 mil em apostas apenas nessa modalidade e que a apuração completa ainda está sendo finalizada.\nMega da Virada tem prêmio bilionário dividido entre bolões e apostas simples\nGrupo que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada levou dez quinas e 222 quadras em apostas do ano passado\nEnquanto isso, o país inteiro acompanhava o resultado divulgado pela Caixa Econômica Federal na manhã desta quinta-feira (1°):