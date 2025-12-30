Um grupo de apostadores de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, que investiu cerca de R$ 13,8 milhões na Mega da Virada, acertou dez quinas e 222 quadras no sorteio de 2024, faturando aproximadamente R$ 1,2 milhão em prêmios. O bolão é organizado há 13 anos pelo sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade e reúne participantes de vários estados brasileiros e do exterior.\nO desempenho reforça o histórico de premiações do grupo, que, segundo o organizador, acumula cerca de R$ 15 milhões em ganhos ao longo de mais de uma década. Apenas nos últimos seis anos, o grupo conquistou cerca de 15 prêmios relevantes na quina da Mega da Virada.\nPrêmio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada é maior que receita de 95% das cidades brasileiras\nMega da Virada 2025: Tire dúvidas sobre até quando dá para apostar\nMega da Virada com prêmio de R$ 1 bilhão: veja datas e horários para apostar