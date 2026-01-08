Grupo apostou R$ 600 mil na Lotofácil com R$ 200 mil de prêmio da Mega da Virada (Arquivo pessoal / Glaciel Andrade)\nO grupo que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada ganhou quase R$ 80 mil com um jogo na Lotofácil. No concurso 3580, que sorteou R$ 7,5 milhões, o grupo investiu quase R$ 600 mil em jogos, sendo que R$ 200 mil vieram do prêmio de R$ 1,1 milhão conquistado na Mega.\nSegundo o sargento Glaciel Andrade, organizador do grupo, o bilhete mais premiado acertou 14 números e rendeu R$ 77.792,44. Em outro bilhete, o faturamento foi de R$ 6.664. Na comemoração, ele escreveu:\nPrêmio de 77.000,00👏👏👏👏! Faltou só o 8 pra levarmos o prêmio total 🙏🏼 Tá chegando nossa hora ☘️", disse esperançoso.\nOs números sorteados no concurso 3580 foram: 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25.